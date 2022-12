Rémi Panossian Trio New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rémi Panossian Trio New Morning, 25 janvier 2023, Paris. Le mercredi 25 janvier 2023

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif : 25 EUR

Après avoir fêté au printemps son « Happy Birthdé » un best of live célébrant 12 belles années d’existence à sillonner les scènes du monde entier, le plus international et le plus fun des trios français, est déjà de retour avec son nouvel Album « Sun Monkey Voltage » dans les bacs le 21 octobre 2022. Haut en couleurs, cinématographique au possible, avec Sun Monkey Voltage, RP3 reste fidèle à sa propre tradition et nous délivre un nouveau répertoire maîtrisé, généreux, feel-good et groove à souhaits… Tout ça à la fois et sans oublier l’arrivée d’une petite nouvelle : la basse électrique, qui vient offrir une fraîcheur et une petite touche rock plus que bienvenue au son signature du trio ! == Line up == Rémi Panossian (Piano), Frédéric Petitprez (Batterie), Maxime Delporte (Contrebasse) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230125-5641-remi-panossian-trio.html https://www.facebook.com/events/2702431163221245/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/2702431163221245/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://shotgun.live/fr/events/remi-panossian-trio-release-party-new-album-sun-monkey-voltage

Rémi Panossian Trio

