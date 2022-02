Rémi Marseille 14e Arrondissement, 3 mai 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Il paraît qu’on ne choisit pas ses parents. Ceux de Rémi l’ont vendu à un saltimbanque hâbleur accro à la sappe, accompagné d’un chien en bottes blanches et d’un singe savant nommé Joli-Cœur. C’est le départ d’un voyage au cours duquel il se confectionnera une famille de substitution, celle des artistes et des vagabonds.



Dans cette adaptation du roman Sans Famille d’Hector Malot, c’est un Rémi devenu adulte qui se plonge dans ses souvenirs d’enfance pour revivre son histoire. De ville en village, de route en chemin, le récit nous enveloppe dans une poésie étrange et fantasque, qui fait la part belle aux références mainstream contemporaines (Black M, Game of Thrones) et aux rencontres insolites. Les protagonistes aux allures de poupées fétiches, derrière leur masque et leur costume, transforment l’aventure de Rémi en un rite initiatique picaresque et moderne. Et lorsque leur silhouette déserte le plateau, la fiction se poursuit, avec un CD à emporter, pour prolonger l’aventure dans l’intimité du foyer.



Une première création jeunesse innovante par laquelle le prodigieux Jonathan Capdevielle aborde, avec une émotion poignante, le thème de la construction de soi.



D’après le roman Sans famille d’Hector Malot

Conception et mise en scène : Jonathan Capdevielle

Adaptation : Jonathan Capdevielle, en collaboration avec Jonathan Drillet

Conception et réalisation des masques : Etienne Bideau Rey

Musique originale : Arthur B. Gillette

Création son : Vanessa Court

Interprétation : Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner ou Sophie Lenoir, Babacar M’Baye Fall ou Andrew Isar

Association Poppydog



Durée : 1h30

Âge : ≥ 8 ans

