Remi le Concert des Comptines Royal Comedy Club, 15 février 2023, REIMS.

Remi le Concert des Comptines Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 15:30 (2023-02-12 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

DH Management presente L2&3-1076788/87 ce spectacle. Tournée anniversaire : les 30 ans de carrière de REMI !!! Voici le tout nouveau spectacle de Rémi, LE concert de chansons et comptines à mimer, pour les enfants de 7 mois à 7 ans ! Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons : la célèbre totomobile, le grand cerf, le petit escargot ou encore le crocodile sur les bords du Nil… mais aussi une caverne remplie de trésors, un voyage autour du monde, une balade en pirogue… et Rémi se transformera même en magicien le temps d’une toute nouvelle chanson !!! Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits ; idéal pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; idéal pour les parents qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec leur enfant… bref, un spectacle spécial bonne humeur pour tout le monde ! Chanteur pour les enfants depuis ses 23 ans, Rémi fête cette année ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, Rémi est l’artiste incontournable pour les petits. A l’affiche à la Comédie Bastille à Paris depuis 9 ans, Rémi se produit aussi partout en France et dans la francophonie. A savoir : le spectacle est en configuration assise. Les places sont payantes pour les enfants à partir de 8 mois. Les plus jeunes bébés, de la naissance à 7 mois, sont bien sûr les bienvenus (nous prévenir par mail une fois votre réservation effectuée). N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 Guichard Rémi

Votre billet est ici

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne

DH Management presente L2&3-1076788/87 ce spectacle.

Tournée anniversaire : les 30 ans de carrière de REMI !!!

Voici le tout nouveau spectacle de Rémi, LE concert de chansons et comptines à mimer, pour les enfants de 7 mois à 7 ans !

Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons : la célèbre totomobile, le grand cerf, le petit escargot ou encore le crocodile sur les bords du Nil… mais aussi une caverne remplie de trésors, un voyage autour du monde, une balade en pirogue… et Rémi se transformera même en magicien le temps d’une toute nouvelle chanson !!!

Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits ; idéal pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; idéal pour les parents qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec leur enfant… bref, un spectacle spécial bonne humeur pour tout le monde !

Chanteur pour les enfants depuis ses 23 ans, Rémi fête cette année ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, Rémi est l’artiste incontournable pour les petits. A l’affiche à la Comédie Bastille à Paris depuis 9 ans, Rémi se produit aussi partout en France et dans la francophonie.

A savoir : le spectacle est en configuration assise. Les places sont payantes pour les enfants à partir de 8 mois. Les plus jeunes bébés, de la naissance à 7 mois, sont bien sûr les bienvenus (nous prévenir par mail une fois votre réservation effectuée).

N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32

.13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici