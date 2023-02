REMI : LE CONCERT DES COMPTINES COMEDIE DE GRENOBLE, 23 mai 2023, GRENOBLE.

REMI : LE CONCERT DES COMPTINES COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-05-23 au 2023-05-24 11:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Tournée anniversaire : les 30 ans de carrière de REMI !!! Voici le tout nouveau spectacle de Rémi, LE concert de chansons et comptines à mimer, pour les enfants de 7 mois à 7 ans ! Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons. EUR14.0 14.0 euros

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere

