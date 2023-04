Rémi Larrousse, Confidences d’un illusionniste : un spectacle bluffant de magie et de mentalisme! Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Pour la première fois, le mentaliste et illusionniste Rémi Larrousse lève le voile sur les coulisses de sa discipline. Un spectacle étonnant qui réconcilie les plus rêveurs et les plus cartésiens d’entre nous ! Pour la première fois, le mentaliste et illusionniste Rémi Larrousse lève le voile sur les coulisses de sa discipline. En se livrant à quelques confidences sur la mécanique de la magie, il nous révèle les illusions qui guident nos vies : nos certitudes, notre attention, nos choix, nos souvenirs, autant d’occasions de se laisser leurrer par notre propre esprit. À travers des expériences surprenantes, il joue avec le désir de découvrir tout en célébrant la force du mystère, l’envie de croire et la curiosité de savoir. Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire. Spectacle conseillé à partir de 10 ans. Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/remi-larrousse-confidences-dun-illusionniste-2/ 01 45 44 57 34 reservations@lucernaire.fr https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/remi-larrousse

