Rémi – Hector Malot, Jonathan Capdevielle Besançon, 13 avril 2022, Besançon.

Rémi – Hector Malot, Jonathan Capdevielle CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz Besançon

2022-04-13 – 2022-04-13 CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz

Besançon Doubs

3 3 EUR Dans Sans famille d’Hector Malot, Rémi, enfant trouvé vendu par son père adoptif à un saltimbanque ambulant, parcourt les routes de France en compagnie de son maître bonimenteur, d’une troupe de chiens savants et d’un singe facétieux.

Le jeune héros est confronté au froid, à la faim, à la répression policière, à la disparition d’êtres chers, et chaque épreuve dans le monde des adultes devient le ciment d’une construction personnelle. Pour mettre en scène les émotions parfois extrêmes auxquelles Rémi est confronté, il conçoit un parcours en deux épisodes. Le premier, joué au plateau, fait appel à la théâtralité de masques étranges pour incarner les figures multiples qui ponctuent le voyage initiatique. Quant au second, fiction radiophonique, les spectateurs le découvriront une fois rentrés chez eux, dans un prolongement sonore de la représentation. Rencontre entre un artiste hors normes et un classique de la littérature enfantine, Rémi propose d’explorer les confins de la théâtralité.

https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/remi

dernière mise à jour : 2022-01-21 par