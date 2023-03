REMI DO ET GAGABOUM LE LA DES VILLES ET LE LA DES CHAMP LE GUICHET MONTPARNASSE, 22 avril 2023, PARIS.

De Gaëlle Hispard et Mathieu Gerhardt Rémi Do aime les mélodies, Gagaboum les bruits. Gagaboum chante la ville, Rémi Do les champs. Et pourtant… Ils vont faire un duo détonant ! Spectacle musical librement inspiré de La Fontaine, Rémi Do et Gagaboum mêle chansons originales et découvertes sonores, humour et poésie, pour le plaisir des plus petits… comme des plus grands ! Mise en scène : Gaëlle Hispard et Marc Beaudin Musiques : Gaëlle Hispard et Mathieu Gerhardt Interprétation : Gaëlle Hispard ou Louise Ferry, Mathieu Gerhardt ou Victor Pitoiset Scénographie : Jean-Marie Granghaud Création lumière : Etienne Bluteau / Création sonore : Simon Poupard Gaëlle Hispard Gaëlle Hispard

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris

