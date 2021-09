Rémi – Comptines en voyage Auxerre, 18 septembre 2021, Auxerre.

Rémi – Comptines en voyage 2021-09-18 – 2021-09-18 La Scène des Quais 11 Quai de la République

Auxerre Yonne

Rémi vous invite à un tour du monde musical. Partez en voyage avec lui pour redécouvrir nos plus belles comptines et chansons à mimer : retrouvez le grand cerf, les petits poissons, les crocodiles… et plein de nouveautés lors d’escales en Afrique, chez les cow-boys, en Russie, dans le monde celte… Les enfants chantent, miment, dansent sur des rythmes venus d’autres pays, plongés dans un univers gai et coloré grâce au joli décor vidéo qui évolue au gré du voyage.

Partagez un inoubliable moment !

reservation@lascenedesquais.fr http://www.lascenedesquais.fr/

