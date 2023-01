Rémi Bragard – Save Our Souls Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rémi Bragard – Save Our Souls Marseille 6e Arrondissement, 25 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement . Rémi Bragard – Save Our Souls 3 Impasse Montévidéo Montévidéo Marseille 6e Arrondissement

2023-01-25 – 2023-02-04

Montévidéo 3 Impasse Montévidéo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône En partenariat avec le Festival Parallèle 13, installation vidéo de Rémi Bragard à Montévidéo, visible jusqu’au 4 février.



Vernissage le mercredi 25 janvier à 19h, en présence de l’artiste.



La soirée suivra avec un Dj set de Nyctalope et Sarah My.



Le film est constitué d’un ensemble de vidéos glanées sur l’Internet, montées, qui donnent à voir des démonstrations de fonctionnement de barres de gyrophares dans des contextes domestiques. Articulant des démonstrations de tous types (dans toutes les pièces de la maison, sur une table basse, une chaise en plastique, un fauteuil et jusqu’au lit conjugal) réalisées par des amateurs éclairés, le film témoigne d’une fascination pour la brulure du réel.



Il dit cette capacité de la lumière colorée à saturer et à transcender les espaces pour transformer une vieille moquette en un lointain territoire à explorer. Marqueur de l'intrusion de l'évènement dans le quotidien, le gyrophare signale une rupture. Bien que souvent tragique, il est la marque du jaillissement de l'extraordinaire. Ici, à l'appui du montage et de la musique (de John T. Gast), il apparaît comme un talisman, maintes fois célébré dans l'espoir de faire advenir l'inattendu dans la trivialité de ces multiples espaces intérieurs et, par conséquent, dans les vies qu'ils abritent. Et dans le spectacle des lumières aveuglantes et des sirènes hurlantes, c'est finalement une étrange communauté qui apparaît dans l'ombre. Une société de dévots hallucinés qui s'amusent et se repaissent entre eux de l'éblouissante puissance de ces objets de pouvoir.

