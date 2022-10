Rémi Boyes au Garage

Rémi Boyes au Garage, 18 octobre 2022



2022-10-18 20:45:00 20:45:00 – 2022-10-18 Mardi 18 octobre, le Garage Comedy Club accueillera un invité de marque. Résident au célèbre Barbes Comedy Club à Paris, il a également fait parler de lui au Montreux Comedy festival.



Rémi Boyes est venu nous rendre visite l’an dernier et a affiché salle comble.

Le succès était tel qu’il a souhaité revenir nous présenter ses nouvelles blagues !

Mesdames et messieurs, si vous voulez rire, venez le voir !



Durée 1h15. Rémi Boyes vous donne rdv au Garage ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

