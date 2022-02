Remi Abram 4-Tet théâtre Toursky Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Remi Abram 4-Tet

théâtre Toursky, le mardi 22 février à 21:00

théâtre Toursky, le mardi 22 février à 21:00

S’il est un saxophoniste incontournable des scènes Jazz, c’est bien Rémi Abram ! La puissance de son saxophone ténor, le flux discontinu qui s’échappe de ses envolées démoniaques nous convie à une soirée jazz époustouflante. Reconnu par l’ensemble de la presse spécialisée comme le digne héritier de John Coltrane ou Sonny Rollins, Rémi Abram, originaire de la Martinique, aime explorer les limites des arpèges vertigineux que l’on nomme Jazz Hot. Avec ses compères, il nous transporte aux sons du be et hard-pop dans les nimbes d’un jazz coloré aux effluves caribéennes. Compositeur prolixe, il nous offrira lors de cette soirée unique l’étendue de son talent dans lequel on découvrira ses toutes dernières compositions. ♫♫♫ théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

