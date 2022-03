Remember the future Bétheny Bétheny Catégories d’évènement: Bétheny

Marne

Remember the future Bétheny, 24 mars 2022, Bétheny. Remember the future Césaré 27 Rue Ferdinand Hamelin Bétheny

2022-03-24 19:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 Césaré 27 Rue Ferdinand Hamelin

Bétheny Marne Bétheny L’installation « Remember the future » est un dispositif multimédias, né de la rencontre entre une autrice, un créateur sonore et un compositeur, qui propose au public de découvrir des espaces sonores insolites et poétiques lors d’une sieste acoustique. Avec la présence du compositeur, le public est convié à s’approprier un espace épuré en clair-obscur où il a la possibilité de s’asseoir dans des transats, de s’allonger sur des coussins ou encore de déambuler parmi des petits robots insolites : une promenade ou une sieste pour accueillir l’architecture poétique qui plonge les visiteurs dans des lieux perdus, inaccessibles et poétiques.

Une immersion sonore totale en trois dimensions. Laure Gauthier : texte et voix

Pedro García-Velásquez : composition

Laure Gauthier, Pedro García-Velásquez et Augustin Muller : conception Production : Le Balcon

Soutien : Césaré, Centre national de création musicale de Reims, Fondation Francis et Mica Salabert. Découverte d’espaces sonores insolites et poétiques contact@cesare.fr +33 3 26 88 65 74 http://cesare-cncm.com/ L’installation « Remember the future » est un dispositif multimédias, né de la rencontre entre une autrice, un créateur sonore et un compositeur, qui propose au public de découvrir des espaces sonores insolites et poétiques lors d’une sieste acoustique. Avec la présence du compositeur, le public est convié à s’approprier un espace épuré en clair-obscur où il a la possibilité de s’asseoir dans des transats, de s’allonger sur des coussins ou encore de déambuler parmi des petits robots insolites : une promenade ou une sieste pour accueillir l’architecture poétique qui plonge les visiteurs dans des lieux perdus, inaccessibles et poétiques.

Une immersion sonore totale en trois dimensions. Laure Gauthier : texte et voix

Pedro García-Velásquez : composition

Laure Gauthier, Pedro García-Velásquez et Augustin Muller : conception Production : Le Balcon

Soutien : Césaré, Centre national de création musicale de Reims, Fondation Francis et Mica Salabert. Césaré 27 Rue Ferdinand Hamelin Bétheny

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bétheny, Marne Autres Lieu Bétheny Adresse Césaré 27 Rue Ferdinand Hamelin Ville Bétheny lieuville Césaré 27 Rue Ferdinand Hamelin Bétheny Departement Marne

Bétheny Bétheny Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betheny/

Remember the future Bétheny 2022-03-24 was last modified: by Remember the future Bétheny Bétheny 24 mars 2022 Bétheny Marne

Bétheny Marne