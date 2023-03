SOIRÉE THÉÂTRE – RÉMELING Rémeling TROIS FRONTIERES TOURISME Rémeling Catégories d’Évènement: Moselle

Rémeling

SOIRÉE THÉÂTRE – RÉMELING, 21 avril 2023, Rémeling TROIS FRONTIERES TOURISME Rémeling. SOIRÉE THÉÂTRE – RÉMELING 8 Rue nationale Rémeling Moselle

2023-04-21 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-21 Rémeling

Moselle Rémeling . Les Baladins du Val Sierckois vous présentent la pièce de théâtre « Pyjama pour six » de Marc Camoletti à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Rire garanti ! lesbaladinsduvalsierckois@gmail.com Rémeling

dernière mise à jour : 2023-03-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Rémeling Autres Lieu Rémeling Adresse 8 Rue nationale Rémeling Moselle TROIS FRONTIERES TOURISME Ville Rémeling TROIS FRONTIERES TOURISME Rémeling Departement Moselle Tarif Lieu Ville Rémeling

Rémeling Rémeling TROIS FRONTIERES TOURISME Rémeling Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remeling trois frontieres tourisme remeling/

SOIRÉE THÉÂTRE – RÉMELING 2023-04-21 was last modified: by SOIRÉE THÉÂTRE – RÉMELING Rémeling 21 avril 2023 8 Rue nationale Rémeling Moselle Moselle Rémeling TROIS FRONTIERES TOURISME

Rémeling TROIS FRONTIERES TOURISME Rémeling Moselle