Festival Rémelfing en Musique Rémelfing, 27 mai 2023 19:00, Rémelfing.

Festival transfrontalier : 2 groupes français et 2 groupes allemands, un événement pour toutes les générations et avec entrée gratuite !

Buvette et restauration sur place. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Agir Ensemble (aide aux malades du cancer – hôpital de Sarreguemines)

4 groupes :

The New Screamers feat Thomas Blug (Classic Rock Reloaded)

See You At Sunset (Electro Rock)

Disco Inferno (Ambiance Disco)

Pils N Love (Punk Rock)

Rémelfing 1 Place du Château Rémelfing 57200 Moselle

