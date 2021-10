Paris Maison de la vie Associative et Citoyenne du 14ème île de France, Paris Remebeur présente: “Eclats de rire!” Maison de la vie Associative et Citoyenne du 14ème Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Remebeur présente: "Eclats de rire!" Maison de la vie Associative et Citoyenne du 14ème, 5 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 4 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h30

gratuit

Une exposition pour comprendre la représentation des minorités ethniques dans l’humour depuis les années 1960 -L’exposition évoque la représentation des minorités ethniques dans l’humour depuis les années 1960, de Fernand Raynaud à Jamel Debbouze et le stand-up, en passant par Coluche, Smaïn et autre Desproges. Mémorielle, patrimoniale et ludique, cette exposition revient sur la place de la diversité et sur la dénonciation des discours racistes dans l’humour, popularisés dès les années 1960 par l’avènement de la télévision. Cette plaidoirie du rire apporte une mise à distance indispensable à une discussion et une action constructive sur l’ensemble de la thématique des discriminations, et permet de prévenir et mieux faire connaître les mécanismes d’hostilité identitaire. Avec les QR codes intégrés sur chacun des panneaux, le visiteur peut voir et entendre les sketches phares évoqués… -La médiation participative autour de sketchs issus des archives de l’INA fait réfléchir l’humour comme récit des tensions culturelles et sociales qui ont traversé la société, mais aussi comment l’humour devient une arme de lutte contre les discriminations et les stéréotypes, ou au contraire comment il renforce ces stéréotypes. Expositions -> Histoire / Civilisations Maison de la vie Associative et Citoyenne du 14ème 22 Rue Deparcieux Paris 75014

Contact :Maison de la vie Associative et Citoyenne du 14ème 01 53 63 31 50 maison.asso.14@paris.fr https://remembeur.com/

Remembeur

