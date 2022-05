Remco Beekwilder + Ahm Red + Bnjr + Rayleigh – CC x Paradox Marseille 3e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



14 “Club Cabaret” et de mémorables formats “Carte Blanche” dont celle avec Rebekah et Perc sont à compter à l’actif du collectif Paradox, qui fait son grand retour parmi nous après 3 longues années d’absence.

Pendant ce temps, Paradox a continué d’écrire son histoire : organisation d’un festival à Casablanca, ville natale des deux frères fondateurs, et lancement de leur label Techno vinyle franco-marocain, Sotor Records.

Pour ce 36ᵉ événement Paradox, la scène hollandaise sera à l’honneur avec Remco Beekwilder, patron du label Emerald et chouchou des soirées Possession, que nous aurons le plaisir d’accueillir pour la première fois dans nos murs.

Connu pour sa Techno mécanique aux accents Rave et Indus, le hollandais a sorti ses pépites sur les labels qui pèsent le plus dans le game, à l’image de Monnom Black et Possession Records.

Quant à son label Emerald, il y a signé les artistes les plus encensés du moment, du genre de Tim Tama, I Hate Models, Cadency aka Hector Oaks ou Inhalt Der Nacht.

Et pour préparer le voyage, vous goûterez à la sélection affûtée du Boss du club niçois Kwartz, Ahm Red, du fondateur du collectif Culturalis, Bnjr, ainsi que le résident de Paradox, Rayleigh !

Viens comme tu es.



Line Up



• Remco Beekwilder (Stranger, Self Reflektion, Voknox Records, Emerald – Amsterdam, NL)

Acid Techno, Techno Rave

Fusion de l’ancien et du moderne.

Remco n’a que 4 ans dans le game Techno et pourtant il sort déjà du lot… Entre ses productions tonitruantes, notamment sur le label de Stranger, Self Reflektion, et ses performances dans les Hangars les plus en vue de la scène (Unpolished, Basis…), le hollandais a eu le droit à sa page de gloire dans DJ Mag comme l’homme le plus en vue du moment. Digne héritier de l’esprit Rave hollandais, Remco réussit à combiner puissance

et subtilité comme peu ont réussi à le faire. Sa dernière réalisation en date “LSD”, sortie il y a peu sur le label de Dax J, fait plus que le tour de la toile. Pas étonnant de le voir playlisté par les plus gros prescripteurs de la scène comme Marcel Dettmann, Luke Slater, Rebekah, ou Dave Clarke…



• Ahm Red (French Riviera, Fr)

Deep Techno, Techno

Techno Nightmare.

Plus de 20 ans d’activisme et 15 ans de mix ont permis à Ahm Red de jouer dans les plus importants clubs et festivals français, et côtoyer les plus grands artistes de la scène Techno underground. Ses sets, toujours dans l’ère du temps, évoluent constamment au fil des années.

Bien que son style soit orienté Techno, il sait s’adapter à n’importe quel public en jouant Electronica, Dub ou Deep Techno. Un savant mélange de sonorités industrielles et envoûtantes donnant une âme à ses sets lors de chacune de ses apparitions.



• Bnjr (Cavaillon, Fr)

Techno

Masterpiece du Sud.

Que ce soit en tant que dj ou promoteur, Nabil Bendjeriou alias Bnjr s’implique sur la scène du sud depuis de nombreuses années.

Sa série d’événements Culturalis à Marseille a remporté un grand succès en proposant des line-ups frais et intenses avec des artistes comme Kobosil, Snts, Lewis Fautzi, Marcel Fengler, Dasha Rush, Neel…Adepte d’une Techno mentale et profonde, il a fait vibrer les murs du Cabaret Aléatoire à plusieurs reprises et compte bien continuer à le faire.



• Rayleigh (Marseille, Fr)

Techno

Puissance Paradoxale.

Résident du collectif Paradox, Rayleigh oscille entre sonorités groove et textures rugueuses à tendance industrielle. Le mélange paradoxal par excellence. Dans le cadre des soirées Paradox, il a partagé l’affiche avec des artistes internationaux tels que Zadig (Trésor), François X (XX Lab), Exos (Trip) …

Rendez-vous Club Cabaret le 27 mai avec Remco Beekwilder + Ahm Red + Bnjr + Rayleigh – CC x Paradox.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

