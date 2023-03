Rembrandt sous l’escalier ESSAION – SALLE THEATRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Rembrandt sous l'escalier ESSAION – SALLE THEATRE, 8 juin 2023, PARIS. Rembrandt sous l'escalier ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 19:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. ESSAION THEATRE présente ce spectacle Un fils, Rembrandt, peintre adulé puis décrié. Un père sous l'escalier. Dans ce clair obscur se noue un échange puissant au rythme du violon. Au XVIIe siècle, Rembrandt, jeune peintre solitaire et amant fougueux, devient un génie adulé puis décrié. Il rejoint secrètement son père sous l'escalier. Dans le clair obscur, deux êtres de chair et de sang se révèlent, au son du violon. Un écho au tableau du maître « le philosophe en méditation ». Auteur : Barbara Lecompte Mise en scène : Elsa Saladin Distribution : Eric Belkheir, Christophe Delessart, Consuelo Lepauw (violon) Durée : 75 mn ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

