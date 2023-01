REMBOBINEZ: COURS DE COUTURE Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève

REMBOBINEZ: COURS DE COUTURE Lodève, 18 janvier 2023, Lodève . REMBOBINEZ: COURS DE COUTURE 26 Rue de la Lergue Lodève Hérault

2023-01-18 – 2023-01-18 Lodève

Hérault EUR 5 8 Pour tout niveau, dès 8 ans Redonnez du pep’s aux tissus et vêtements de vos armoires en venant apprendre à coudre ! couture@lerecyclagelodevois.com +33 6 50 56 94 87 Lodève

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse 26 Rue de la Lergue Lodève Hérault Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

REMBOBINEZ: COURS DE COUTURE Lodève 2023-01-18 was last modified: by REMBOBINEZ: COURS DE COUTURE Lodève Lodève 18 janvier 2023 26 Rue de la Lergue Lodève Hérault Hérault Lodève

Lodève Hérault