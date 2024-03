Rembobiner – Collectif Marthe Le Consulat Paris, jeudi 25 avril 2024.

Du jeudi 25 avril 2024 au vendredi 26 avril 2024 :

de 19h00 à 20h00

de 14h30 à 15h30

.Public jeunes et adultes. payant

14 euros.

Sur les traces du cinéma féministe de Carole Roussopoulos !

Après avoir pisté les sorcières, puis incarné des suffragettes en stage d’auto-défense, le Collectif Marthe rembobine une nouvelle fois l’histoire des luttes féministes en traversant les films de Carole Roussopoulos, figure phare du cinéma documentaire des années 70 et 80.

Composant une galerie de portraits, les deux comédiennes, à la fois fébriles et bouillonnantes, interprètent des femmes dont la parole résonne encore : prostituées interviewées en pleine occupation d’une église, assistantes maternelles exigeant une meilleure reconnaissance, ouvrières en grève, militantes du droit à l’avortement réunies en AG ou jeunes gens manifestant au sein du front homosexuel d’action révolutionnaire…

À la manière de la cinéaste, elles utilisent le montage comme un outil politique et ludique, détournant les images et fabriquant le spectacle à vue, avec toute l’ingéniosité que le théâtre permet. Ce faisant, Rembobiner nous fait ressentir à quel point l’énergie de ces combats peut encore nous galvaniser. Et tandis que Carole Roussopoulos parcourait la France avec sa caméra légère « Portapack », le Collectif Marthe a conçu un dispositif itinérant qui jouera hors-les-murs, au Consulat, dans le 11ᵉ arrondissement.

Le Consulat 14, avenue Parmentier 75011

