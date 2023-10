SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU Rembercourt-Sommaisne, 18 novembre 2023, Rembercourt-Sommaisne.

Rembercourt-Sommaisne,Meuse

Soirée beaujolais nouveau à Rembercourt : soirée animé par un DJ.

18€ par personne

10€ : enfant – 12ans

Au menu : apéritif (offert), assortiment de charcuterie, salade fromage et dessert.

Réservation avant le 13 novembre.. Tout public

Beaujolais Nouveau evening in Rembercourt: DJ entertainment.

18? per person

10? per child – 12 years

Menu: aperitif (complimentary), assorted charcuterie, cheese salad and dessert.

Reservations by November 13.

Velada Beaujolais Nouveau en Rembercourt: animación con DJ.

18? por persona

10? por niño menor de 12 años

En el menú: aperitivo (de cortesía), surtido de embutidos, ensalada, queso y postre.

Se ruega reservar antes del 13 de noviembre.

Beaujolais Nouveau-Abend in Rembercourt: Ein DJ legt auf.

18? pro Person

10? : Kind – 12 Jahre

Menü: Aperitif (kostenlos), Aufschnitt, Salat, Käse und Dessert.

Reservierung vor dem 13. November.

