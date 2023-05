CONCERT : LES ACCORDÉONISTES FINNOIS Rue du chanoine Joignon, 21 mai 2023, Rembercourt-Sommaisne.

Donné par l’orchestre Les accordéonistes Finnois, composé de 10 musiciens.

Date limite de réservation : 20 mai 2023. Lieu/site internet pour la réservation/l’inscription : sylvie.petitjean3@wanadoo.fr. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 . 0 EUR.

Rue du chanoine Joignon Église Saint-Louvent

Rembercourt-Sommaisne 55250 Meuse Grand Est



Performed by the Finnish Accordionists Orchestra, composed of 10 musicians.

Reservation deadline: May 20, 2023. Location/website for booking/registration: sylvie.petitjean3@wanadoo.fr

A cargo de la Orquesta de Acordeonistas Finlandeses, compuesta por 10 músicos.

Fecha límite de inscripción: 20 de mayo de 2023. Lugar/sitio web para la reserva/inscripción: sylvie.petitjean3@wanadoo.fr

Gegeben vom Orchester Les accordéonistes Finnois, das aus 10 Musikern besteht.

Letzter Termin für die Reservierung: 20. Mai 2023. Ort/Website für die Reservierung/Anmeldung: sylvie.petitjean3@wanadoo.fr

Mise à jour le 2023-04-28 par OT COEUR DE LORRAINE