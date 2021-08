Ivry-sur-Seine berges de la Seine,guinguette du Port Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Remasks berges de la Seine,guinguette du Port Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

du vendredi 20 août au mardi 31 août à berges de la Seine, guinguette du Port

Objets traditionnels séculaires dans de nombreuses cultures, les artistes contemporains reprennent l’art du masque à leur compte, sans limitation de médium. Depuis la crise sanitaire, le masque hygiénique a fait irruption dans nos vie, cachant une partie de nos visages, au point de nous rendre méconnaissable : nos expressions faciales sont désormais inopérantes, au profit de nos yeux et d’autres signes de communication. De la même façon les artistes se réapropprient ce dernier accessoire tendance, très vite customisé et détourné. Avec des créations d’Ahlam Jarban (Yémen), Sim Marek (Tunisie), Tickson Mbuyi (RDC), Hura Mirshekari (Iran), Ayoub Moumen (Tunisie), Rezvan Zahedi (Iran), Sepideh Ziaei Tabtabaei (Iran). À l’aune de la pandémie, l’art ancestral du masque revisité par sept artistes. berges de la Seine,guinguette du Port 12 Quai Henri Pourchassé, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T23:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T23:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T23:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T23:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T23:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T23:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T23:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T23:00:00;2021-08-30T10:00:00 2021-08-30T23:00:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T23:00:00

