Slam ta flamme olympique 2 Rue de l’Huisne, 21 avril 2023, Rémalard en Perche.

Ateliers slam et beat-making : Présentation du projet vendredi 21 avril à 16h.

Ateliers à suivre du 25/04 au 28/04, les mercredis 17/05 et 14/06, et du 17/07 au 22/07.

Le slam, un sport poétique : Karim Feddal (slameur) et Antoine Holder (musicien et beatmaker) lancent le projet « Slam ta flamme olympique » ouvert aux jeunes à partir de 11 ans à la médiathèque de Rémalard-en-Perche. Des vacances d’avril à mi-juillet, ils pourront participer à des ateliers d’écriture, de mise en voix, d’enregistrement et de création musicale animés par les deux artistes. Rendez-vous vendredi 21 avril à 16h à la médiathèque pour des démonstrations et une présentation du projet.

« Lors de cette séance de sensibilisation ouverte à toutes et tous, nous proposerons des démonstrations de slam et de beatmaking », explique Karim Feddal. « Le but est de mobiliser une douzaine de jeunes pour les ateliers qui auront lieu du mardi 25 au vendredi 28 avril, avec des créneaux de deux heures l’après-midi. Ils pourront travailler l’écriture et l’oralisation des textes avec moi, ou la création musicale avec Antoine. »

« Ce projet soutenu par la DRAC Normandie dans le cadre de « La culture s’anime en Normandie » vise à encourager les jeunes à jongler avec les mots, à être des poètes sportifs, à se dépasser à travers l’écriture de soi et ainsi à faire bouger les lignes d’une vie parfois figée par les soucis du quotidien. Il n’y aura ni vainqueur, ni vaincu, chacun abordera le goût de l’effort et la discipline pour vivre la joie de créer », conclut Karim Feddal.

Pratique : à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – À partir de 11 ans – Gratuit..

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Slam and beat-making workshops: Presentation of the project on Friday April 21 at 4pm.

Workshops to follow from 25/04 to 28/04, Wednesdays 17/05 and 14/06, and from 17/07 to 22/07.

Slam, a poetic sport : Karim Feddal (slammer) and Antoine Holder (musician and beatmaker) launch the project « Slam ta flamme olympique » open to young people from 11 years old at the media library of Rémalard-en-Perche. From April vacations to mid-July, they will be able to participate in writing, voice, recording and musical creation workshops led by the two artists. Rendezvous on Friday April 21 at 4pm at the media library for demonstrations and a presentation of the project.

« During this awareness session open to all, we will offer demonstrations of slam and beatmaking, » explains Karim Feddal. « The goal is to mobilize a dozen young people for the workshops, which will take place from Tuesday, April 25 to Friday, April 28, with two-hour slots in the afternoon. They will be able to work on writing and oralization of texts with me, or musical creation with Antoine. »

« This project, supported by the DRAC Normandie within the framework of « La culture s?anime en Normandie », aims to encourage young people to juggle with words, to be sports poets, to surpass themselves through writing about themselves and thus to move the lines of a life sometimes frozen by the worries of everyday life. There will be no winners or losers, everyone will approach the taste of effort and discipline to live the joy of creating », concludes Karim Feddal.

Practical: at the Médiathèque Le Passage at 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche – From 11 years old – Free.

Talleres de slam y beat-making: Presentación del proyecto el viernes 21 de abril a las 16.00 horas.

Talleres del 25/04 al 28/04, los miércoles 17/05 y 14/06, y del 17/07 al 22/07.

Slam, un deporte poético: Karim Feddal (slammer) y Antoine Holder (músico y beatmaker) lanzan el proyecto « Slam ta flamme olympique » abierto a jóvenes a partir de 11 años en la mediateca de Rémalard-en-Perche. Desde las vacaciones de abril hasta mediados de julio, podrán participar en talleres de escritura, locución, grabación y creación musical dirigidos por los dos artistas. Nos vemos el viernes 21 de abril a las 16.00 horas en la mediateca para asistir a las demostraciones y a la presentación del proyecto.

« Durante esta sesión de sensibilización, abierta a todos, ofreceremos demostraciones de slam y beatmaking », explica Karim Feddal. « El objetivo es movilizar a una docena de jóvenes para los talleres, que tendrán lugar del martes 25 al viernes 28 de abril, con franjas horarias de dos horas por la tarde. Podrán trabajar la escritura y la oralización de textos conmigo, o la creación musical con Antoine

« Este proyecto, apoyado por la DRAC Normandie en el marco del programa « La cultura cobra vida en Normandía », pretende animar a los jóvenes a hacer malabarismos con las palabras, a ser poetas deportivos, a superarse escribiendo sobre sí mismos y a mover así las líneas de una vida a veces congelada por las preocupaciones del día a día. No habrá ganadores ni perdedores, todos aprenderán el gusto por el esfuerzo y la disciplina para experimentar la alegría de crear », concluye Karim Feddal.

Práctico: en la Médiathèque Le Passage en 2 bis rue de l’Huisne en Rémalard en Perche – A partir de 11 años – Gratuito.

Slam- und Beatmaking-Workshops: Vorstellung des Projekts am Freitag, den 21. April um 16 Uhr.

Workshops folgen vom 25/04 bis 28/04, mittwochs am 17/05 und 14/06 und vom 17/07 bis 22/07.

Slam, ein poetischer Sport: Karim Feddal (Slammer) und Antoine Holder (Musiker und Beatmaker) starten das Projekt « Slam ta flamme olympique », das Jugendlichen ab 11 Jahren in der Mediathek von Rémalard-en-Perche offen steht. Von den Aprilferien bis Mitte Juli können sie an Workshops zum Schreiben, Sprechen, Aufnehmen und Musikmachen teilnehmen, die von den beiden Künstlern geleitet werden. Treffpunkt ist am Freitag, den 21. April um 16 Uhr in der Mediathek für Vorführungen und eine Präsentation des Projekts.

« Bei dieser Sensibilisierungsveranstaltung, die für alle offen ist, werden wir Slams und Beatmaking vorführen », erklärt Karim Feddal. « Ziel ist es, ein Dutzend Jugendliche für die Workshops zu mobilisieren, die von Dienstag, dem 25. April, bis Freitag, dem 28. April, jeweils zwei Stunden am Nachmittag stattfinden werden. Sie können mit mir am Schreiben und Sprechen von Texten arbeiten oder mit Antoine an der musikalischen Gestaltung. »

« Dieses von der DRAC Normandie im Rahmen von « La culture s?animé en Normandie » geförderte Projekt soll Jugendliche dazu ermutigen, mit Worten zu jonglieren, Sportpoeten zu sein, durch das Schreiben über sich selbst über sich hinauszuwachsen und so die Linien eines Lebens zu verschieben, das manchmal durch die Sorgen des Alltags erstarrt ist. Es wird keinen Sieger oder Besiegten geben, jeder wird sich mit der Lust an der Anstrengung und der Disziplin auseinandersetzen, um die Freude am Schaffen zu erleben », schloss Karim Feddal.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche – Ab 11 Jahren – Kostenlos.

