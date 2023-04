Atelier découverte : rénover un bâti ancien ZA, Saint-Marc, 18 avril 2023, Rémalard en Perche.

Vous avez un projet de rénovation mais vous ne savez pas par où commencer ? Sébastien Blanchet dressera un panorama des techniques et matériaux (soubassement, maçonnerie, enduit, toiture…)

lieu communiqué à l’inscription.

Réservation au 02 33 25 70 10.

gratuit.

2023-04-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-18 17:00:00. .

ZA, Saint-Marc

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



You have a renovation project but you don’t know where to start? Sébastien Blanchet will give an overview of techniques and materials (base, masonry, coating, roofing?)

place communicated at registration.

Reservation at 02 33 25 70 10.

free of charge

¿Tiene un proyecto de renovación pero no sabe por dónde empezar? Sébastien Blanchet le dará una visión general de las técnicas y los materiales (zócalo, albañilería, revoco, tejado…)

plaza comunicada en la inscripción.

Reserva en el 02 33 25 70 10.

gratuito

Sie haben ein Renovierungsprojekt, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Sébastien Blanchet gibt Ihnen einen Überblick über Techniken und Materialien (Sockel, Mauerwerk, Putz, Dach?)

ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Reservierung unter 02 33 25 70 10.

kostenlos

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme