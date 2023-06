Rémalard en Perche ses hameaux, ses lieux-dits – Exposition Rémalard en Perche, 1 janvier 2022, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Une expo-balade du Club Photo de la Maison pour Tous dans Rémalard en Perche organisée par la ville de Rémalard en Perche qui vous invite à découvrir le charme des lieux-dits de Rémalard en Perche et la beauté de notre nature percheronne.

Pratique : départ & infos : place du Général du Gaulle à Rémalard..

Vendredi 2022-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



A walking exhibition of the Photo Club of the Maison pour Tous in Rémalard en Perche organized by the city of Rémalard en Perche which invites you to discover the charm of the places of Rémalard en Perche and the beauty of our Percheron nature

Practical: departure & infos: place du Général du Gaulle in Rémalard.

Una exposición a pie del Club Photo de la Maison pour Tous en Rémalard en Perche organizada por la ciudad de Rémalard en Perche que le invita a descubrir el encanto de los lugares de Rémalard en Perche y la belleza de nuestra naturaleza perquesa

Práctico: salida e información: place du Général du Gaulle en Rémalard.

Eine Wanderausstellung des Fotoclubs Maison pour Tous in Rémalard en Perche, die von der Stadt Rémalard en Perche organisiert wird und Sie dazu einlädt, den Charme der Ortschaften von Rémalard en Perche und die Schönheit unserer percheronischen Natur zu entdecken

Praktische Informationen: Start & Infos: Place du Général du Gaulle in Rémalard.

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme