Soupe aux livres Près de l’ancienne mairie Rémalard en Perche, vendredi 16 février 2024.

Soupe aux livres Près de l’ancienne mairie Rémalard en Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

L’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard (APOR) convie lecteurs et amateurs de moments chaleureux à sa traditionnelle soupe aux livres qui aura lieu le vendredi 16 février à partir de 19h dans la salle des fêtes de Dorceau. Cette soirée, ouverte à tous, est une invitation à venir partager des souvenirs de lecteur ou, tout simplement, écouter les participants évoquer leurs coups de cœur littéraires. Chacun apporte en partage un pot de soupe ou une tarte salée, sucrée, une boisson… Ce rendez-vous, en fin d’hiver, sera , une nouvelle fois, placé sous le signe de la convivialité.

L’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard (APOR) convie lecteurs et amateurs de moments chaleureux à sa traditionnelle soupe aux livres qui aura lieu le vendredi 16 février à partir de 19h dans la salle des fêtes de Dorceau. Cette soirée, ouverte à tous, est une invitation à venir partager des souvenirs de lecteur ou, tout simplement, écouter les participants évoquer leurs coups de cœur littéraires. Chacun apporte en partage un pot de soupe ou une tarte salée, sucrée, une boisson… Ce rendez-vous, en fin d’hiver, sera , une nouvelle fois, placé sous le signe de la convivialité.

.

Près de l’ancienne mairie Dorceau

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



L’événement Soupe aux livres Rémalard en Perche a été mis à jour le 2024-01-18 par OT CdC Coeur du Perche