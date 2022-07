Rémalard en Fête Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Orne À 18h inauguration de la médiathèque.

20h : buffet-repas organisé par le comité des fêtes de Bellou sur Huisne (Tarifs 17€, 10€ enfants de moins de 12 ans – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard avant le 13 juillet).

22h30 : retraite aux flambeaux de la médiathèque au stade.

23h : feu d’artifice place Castle-Cary.

