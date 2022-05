Rémalard aime l’art

2022-07-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-03 18:00:00 18:00:00 Un week-end d'expositions, rencontres et peinture dans les rues, ouvert à tous les artistes amateurs. Le Passage sera l'un des lieux d'exposition, avec la salle des fêtes et le Centre d'art du Tilleul. Visite commentée par les artistes samedi, artistes dans les rues dimanche. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

