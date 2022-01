Remake de la finale CEI (Russie) / Canada en hockey Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Remake de la finale CEI (Russie) / Canada en hockey Méribel – Centre 510 route Albert Gaçon Les Allues
2022-02-24 20:30:00

Les Allues Savoie Pour fêter les 30 ans des JO92 d’Albertville, venez assister au remake de la grande finale de hockey sur glace opposant l’équipe de Russie CEI au Canada.

Le HCMP enfilera les maillots des équipes de l’époque pour vous offrir un match de gala exceptionnel! Méribel – Centre 510 route Albert Gaçon Les Allues

