Remaining Strangers Théâtre Garonne, 20 mai 2022, Toulouse.

Remaining Strangers

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Théâtre Garonne

### Théâtre / Danse (Première en France) **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** Xenia, concept d’hospitalité de la Grèce antique, et son corollaire espéré Xenophilia, (amour de l’inconnu), guident les protagonistes de Remaining Strangers. Comment préserver cette antique notion d’accueil dans les multiples crises que notre monde traverse ? Au moyen très simple de chaises de réception et de micros, les artistes Jen Rosenblit et Nic Lloyd, accompagnés du musicien Hahn Rowe, vous invitent à une soirée mouvante où le déroulé du spectacle impose au public de constamment déplacer ses assises. Quitte parfois à isoler quelques spectateurs… Une exploration en actes de la dynamique hôte / convive qui soulève la question de ce désir qui nous pousse à vouloir accueillir l’Autre –, mais nous en décourage aussi, dès que l’intérêt du groupe disparaît, faisant de cet Autre un étranger… ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/remaining-strangers) ![]() ### Infos pratiques : * Vendredi 20 mai à 21h * Samedi 21 mai à 19h * Durée : 1h40

Tarif : 12€Les 20 et 21 mai, possibilité de voir Gardien Party (au musée des Abattoirs) et Remaining Strangers (au théâtre Garonne) dans une même soirée, au tarif de 18 €. Réservez votre soirée comp

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T21:00:00 2022-05-20T22:40:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T20:40:00