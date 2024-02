Rélovution Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Rélovution Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comme le chantait Édith Piaf en duo avec son tout dernier amant À quoi ça sert l'amour ?

UNE CRÉATION PARTAGÉE MENÉE PAR PIERRE GUÉRY



» Le problème est que casser une norme pour en imposer une autre n’est jamais libérateur. » Ovidie



Comme le chantait Édith Piaf en duo avec son tout dernier amant À quoi ça sert l’amour ? Et comment, aujourd’hui, sous divers modes, hérités ou (ré)inventés, intimes ou politiques, les étudiant·es envisagent-iels ce sentiment ? Comment s’inclut ou s’exclut-il de leur présent et de leurs projets ? Quelle place prend-il dans l’engagement militant ou professionnel ? Comment les identités de genre, les sexualités, la question du couple ou du polyamour, les passions numériques, transforment-elles leurs conceptions de l’amour ?



J’ai ouvert avec elleux le champ des questions et iels répondent dans une performance collective, aux langages multiples. Pierre Guéry





Création et mise en scène Pierre Guéry · Avec la participation des étudiant·es de troisième année de licence Sciences et Humanités et en partenariat avec Aix-Marseille Université · Illustration © Manon Delaunay EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:30:00

fin : 2024-04-12

Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

