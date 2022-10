RELOOKEZ VOTRE JARDIN AVEC « SILENCE, ÇA POUSSE ! » – MAGASIN VERT Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Vous avez une problématique jardin qui nécessite un coaching sur-mesure ? Ne manquez pas la présence exceptionnelle d’un coach Jardin SILENCE, ça pousse ! dans votre magasin de 9h30 à 17h. Prenez en photo l’espace que vous souhaitez aménager (jardin, balcon, terrasse, etc.) et profitez d’un coaching jardin personnalisé au prix de 49 euros TTC. Celui-ci se compose d’un dessin et de conseils personnalisés. Coaching remboursé pour l’achat de 79 euros TTC de produits SILENCE, ça pousse ! Attention le nombre de places est limité ! Envie d’aménager vos extérieurs? Offrez-vous le service d’un coach Jardin « SILENCE, ça pousse ! » +33 2 51 51 18 10 https://www.monmagasinvert.fr/ Magasin Vert Avenue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte

