Démonstrations et découvertes de techniques de restauration du livre Reliure Marchal, 31 mars 2023, Illkirch-Graffenstaden. Démonstrations et découvertes de techniques de restauration du livre 31 mars – 2 avril Reliure Marchal L’Atelier-Ecole ouvrira ses portes pour présenter:

– des techniques de restauration de livres anciens (cuirs et papiers),

– les cursus de formation qui peuvent être proposés pour soit préparer un diplôme en candidat libre soit pour des modules de découverte de la reliure,

– des exemples de reliure contemporaine, et des exemples des travaux effectués par les trois Ateliers « Reliures et Créations » d’Anne Siegel, de l’Atelier SAREL à Mulhouse et de l’Atelier Marchal.

Les élèves en cours de formation (formation initiale ou reconversion) seront présentes pour vous présenter leur parcours.

La collection des 3000 fers à dorer anciens sera aussi visible.

Il est nécessaire de réserver. Reliure Marchal 2 rue du gabon illkirch graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

