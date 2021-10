Paris Bibliothèque Aimé Césaire île de France, Paris Reliure japonaise Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Reliure japonaise Bibliothèque Aimé Césaire, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Atelier de reliure japonaise pour les enfants

Fabrique un carnet à l’aide d’une technique apparue à l’époque de Heian (794-1185) ! Après avoir appris comment sont faits les anciens livres japonais, tu créeras un carnet relié comme autrefois avec une couverture et des feuilles colorées que tu auras choisies.

Sur inscription, à partir de 6 ans (les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte)

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (196m) 13 : Pernety (560m)

Contact :Bibliothèque Aimé Césaire 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732

