Reliure Houdart Reliure Houdart Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Reliure Houdart 16 et 17 septembre Reliure Houdart Visite d’une heure sur inscription à 10h, 11h, 12h et à 14h, 15h, 16h. (15 personnes maximum par horaire)

L’art de la reliure et de la dorure : un patrimoine vivant !

L’atelier de Reliure Houdart, maison fondée en 1948, rassemble une dizaine de relieurs qui travaillent sur la réparation et la fabrication autour du livre. Bibliophiles, professionnels (éditeurs, galeristes, artistes, photographes, maisons de luxe, entreprises) et institutions font appel à nous pour préserver et embellir leurs documents graphiques.

Les relieuses et relieurs vous feront découvrir les différentes étapes et techniques appliquées pour la réparation et la fabrication d’ouvrages anciens et neufs.

Venez découvrir un métier d’art ancestral, qui perpétue un savoir-faire exigeant, au travers des différentes étapes et techniques de la reliure et dorure.

Reliure Houdart 77 rue Broca 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France http://reliure-houdart.paris [{« type »: « phone », « value »: « 0143314036 »}, {« type »: « email », « value »: « houdart@relicentre.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

