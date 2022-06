Reliure et restauration Uzès, 1 juin 2022, Uzès.

Delphine Dejean propose des cours de reliure pour tous niveaux. Néophytes et passionnés y trouveront leur bonheur. Fabriquer un livre à son rythme en réservant ses séances de cours, découvrir la dorure, la reliure japonaise ou la couture sur ruban et sur ficelle : autant de facettes, autant de plaisirs à concevoir un objet qu’il vous sera loisible de conserver ou d’offrir. Un cours, c’est l’occasion d’une rencontre et la possibilité d’un enrichissement personnel. Maître artisan en métiers d’art, titulaire du CAP « Arts de la Reliure » et du DMA (diplôme des métiers d’art) « Arts Graphiques option Reliure & Dorure », Delphine Dejean réalise tous travaux de reliure et de restauration de livres.Forte d’une expérience de vingt ans, elle exerce à son compte depuis 2005, au sein de son atelier à Uzès et forme également amateurs et futurs professionnels à la reliure d’art.Delphine est membre du jury pour le CAP « Arts de la Reliure » au lycée Corvisart Tolbiac après avoir été présidente de jury dans un autre établissement pour ce même CAP. Elle propose des formations de préparation au CAP Arts de la Reliure depuis 2016.Formée par Muriel Maire à Blauzac pendant sept années, Delphine Dejean est passionnée par la matérialité et par la transmission. La transmission des gestes de son métier bien sûr, en formant des stagiaires à la reliure. Mais aussi celle que représente le livre dans sa globalité, par les histoires qui y sont écrites et celles des personnes qui l’ont possédé. Si la reliure permet de conserver et transmettre souvenirs et histoires, la restauration d’un ouvrage est un voyage au cœur de ceux-ci. Tarif : 55€ pour la reliure60€ pour la dorure Durée : 3 heuresDates : Sur demande auprès de l’artisanNombre minimum -maximum de participant : 3 Renseignements: Dejean Delphine Téléphone : 04 66 63 12 05Email : contact@reliure.frAdresse : 26 avenue du Grand Vincent 30700 Uzès

