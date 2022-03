Reliure et restauration du patrimoine écrit Saint-Lô, 28 mars 2022, Saint-Lô.

Reliure et restauration du patrimoine écrit Saint-Lô

2022-03-28 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-30 18:00:00 18:00:00

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Pour la 6ème année consécutive l’atelier AMP ouvre ses portes au public et vous invite aux Journées Européennes des Métiers d’Art. Cette nouvelle édition sous le thème “nos mains à l’unisson” sera l’occasion comme chaque année de visiter nos locaux, participer à nos ateliers participatifs et aux démonstrations qui vous seront proposées pour vous faire découvrir de manière interactive l’ensemble des techniques du métier de relieur et de restaurateur.

De nouveaux ateliers ouverts à chacun seront mis en place sur des thématiques choisies pour vous accompagner dans cette découverte : techniques, matériaux, outils, mais aussi le partage du savoir-faire, visites et démonstrations.

Vous êtes intéressé par le métier de relieur et les métiers du livre ? Profitez de cette nouvelle édition pour venir visiter notre nouveau centre de formation ouvert depuis 2 ans. Dans le cadre de vos projets personnels, ou de votre parcours professionnel, découvrez nos stages et formations continues préparant à diverses certifications (Formations certifiées Qualiopi et prises en charge par le CPF). Découvrez et apprenez le métier de relieur dans un cadre professionnel en venant nombreux !

Nos ateliers à thèmes sont ouverts à tous, à partir de 6 ans, sous réservation et dans la limite de 5 personnes par créneau horaire. Contactez nous !

Venez nombreux !

Pour la 6ème année consécutive l’atelier AMP ouvre ses portes au public et vous invite aux Journées Européennes des Métiers d’Art. Cette nouvelle édition sous le thème “nos mains à l’unisson” sera l’occasion comme chaque année de visiter nos locaux,…

amp-reliures@hotmail.com +33 6 27 70 16 48 https://ampreliures.jimdofree.com/

Pour la 6ème année consécutive l’atelier AMP ouvre ses portes au public et vous invite aux Journées Européennes des Métiers d’Art. Cette nouvelle édition sous le thème “nos mains à l’unisson” sera l’occasion comme chaque année de visiter nos locaux, participer à nos ateliers participatifs et aux démonstrations qui vous seront proposées pour vous faire découvrir de manière interactive l’ensemble des techniques du métier de relieur et de restaurateur.

De nouveaux ateliers ouverts à chacun seront mis en place sur des thématiques choisies pour vous accompagner dans cette découverte : techniques, matériaux, outils, mais aussi le partage du savoir-faire, visites et démonstrations.

Vous êtes intéressé par le métier de relieur et les métiers du livre ? Profitez de cette nouvelle édition pour venir visiter notre nouveau centre de formation ouvert depuis 2 ans. Dans le cadre de vos projets personnels, ou de votre parcours professionnel, découvrez nos stages et formations continues préparant à diverses certifications (Formations certifiées Qualiopi et prises en charge par le CPF). Découvrez et apprenez le métier de relieur dans un cadre professionnel en venant nombreux !

Nos ateliers à thèmes sont ouverts à tous, à partir de 6 ans, sous réservation et dans la limite de 5 personnes par créneau horaire. Contactez nous !

Venez nombreux !

Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-03-01 par