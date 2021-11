ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt Reliure de carnet à la japonaise La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 11 décembre à 15:00

Samedi 11 décembre de 15h à 17h De 14 à 18 ans Fabriquez un carnet grâce à une technique apparue à l’époque de Heian (794-1185). Après avoir appris comment sont confectionnés les livres japonais anciens, créez un carnet relié, décorez la couverture avec du papier japonais et repartez avec votre création. Découvrez tout le programme du Noël décalé de La Commanderie > ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

