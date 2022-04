Reliure d’art – La Fontaine, L’homme à fables Saint-Malo, 3 mai 2022, Saint-Malo.

Reliure d’art – La Fontaine, L’homme à fables 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-05-03 – 2022-05-03 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Exposition de reliure d’art proposée par l’Atelier de Reliure de Rochebonne

Présentation de l’ensemble des travaux de reliure annuels (2021 et 2022) des adhérents de l’association.

Cette année, en hommage au 400 ème anniversaire de Jean de La Fontaine, les Fables et Contes seront mis à l’honneur. De Fouquet à l’Académie Française, ce rêveur surnommé “Le Bonhomme” a su s’entourer d’illustres bienfaiteurs. Dans ses Fables, ses personnages parlent et se comportent comme les hommes pour mieux décrire ses contemporains et leurs faiblesses. Des panneaux documentaires éclaireront l’univers de ce poète dont l’œuvre résonne encore aujourd’hui en chacun d’entre nous.

+33 2 99 40 78 04 http://alagrandepasserelle.tumblr.com/

dernière mise à jour : 2022-04-23 par