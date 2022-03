Reliure Dabon – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-02 – 2022-04-03 Reliure Dabon 17 rue de la Banque

Romans-sur-Isère Drôme Dominique Dabon – Relieuse

Fabriquez votre livre pour tout-petit : tissus, matières tactiles et rigolotes pour l’éveil sensoriel. N’hésitez pas à apporter des chutes de tissus, rubans… et votre créativité ! +33 4 75 05 05 27 http://reliuredabon.free.fr/ Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère

