Relire Martha Graham et Anna Sokolow : un projet de l’université de l’Ohio

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le lundi 15 mars à 14:00

Durant les confinements de 2020 et 2021, les étudiants du département danse de l’université de l’État de l’Ohio ont remonté deux pièces majeures du répertoire moderne : Steps in the Street (1936) de Martha Graham et Rooms (1954) d’Anna Sokolow, à partir des partitions conservées dans les archives historiques de l’université. La séance s’intéressera aux mécanismes de lecture, de conservation et de transmission des partitions, dans un dialogue entre chorégraphes et artistes visuels mené à l’université de l’Ohio. **Intervenantes** Mara Frazier (université de l’État de l’Ohio), Valarie Williams (université de l’État de l’Ohio) et le groupe d’étudiantes qui a travaillé sur le projet ______ À propos de ce séminaire Descriptions verbales, représentations de la figure, conceptualisation du corps en mouvement et images des traces, du « chemin » sur la page devenue « sol métaphorique » ; les notations et partitions chorégraphiques révèlent la complexité des réseaux de relations techniques, esthétiques et matérielles entre arts visuels et création chorégraphique. Ces objets essentiels à l’histoire de la danse s’inscrivent également dans une histoire du livre, des publications scientifiques, une culture de la représentation technique des arts. Traités, recueils ou notes de chorégraphes relèvent de systèmes de notation et d’écriture multiples, sans cesse renouvelés, qui mêlent parfois images du danseur et transcription de la fluidité du mouvement dans des créations composites, dans l’hybridation du signe et de la figure dont il s’agira d’analyser les sources et correspondances visuelles (histoire de l’ornement, art des jardins, chronophotographie…). À partir des fonds conservés à la Bibliothèque nationale de France et au Centre national de la danse, le programme invite à penser la place des pratiques graphiques et de l’image dans la création chorégraphique et dans ses processus de transmission, depuis les premières expériences du xvie siècle, jusqu’aux créations et interprétations contemporaines – quand le recours au dessin comme outil de l’exploration esthétique interroge aussi le statut des créations graphiques et de l’image, supports transitoires, traces du processus somatique, en deçà de l’œuvre. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse** **Comité scientifique** Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (Institut suisse des sciences artistiques, SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Marie Glon (université Lille 3), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Juliette Riandey (CN D), Laurence Schmidlin (musée des Beaux-Arts de Lausanne), Laurent Sebillotte (CN D) **Programme de recherche** « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (xve-xxie siècle) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

