Relire Aragon Salle Paul Fort, 1 mars 2022-1 mars 2022, Nantes.

Relire Aragon

Salle Paul Fort, le mardi 1 mars 2022 à 20:30

Véritable expérience musicale, théâtrale et littéraire, ce spectacle fait le pari fou de redonner vie à une poésie dite « patrimoniale », celle du grand Aragon au creux d’une interprétation rare et flamboyante et d’une bande son musicale subtile et inédite. Le temps d’une relecture vibrante et émouvante de textes du « fou d’Elsa », dans une parfaite osmose, Patrick Mille, comédien-réalisateur et Florent Marchet, auteur-compositeur- interprète, unissent leurs talents pour faire battre le coeur d’une poésie qui se conjugue plus que jamais au présent. Sous leur éclairage singulier, elle se donne à entendre autrement, retrouve avec bonheur toute sa force et vitalité le temps d’un spectacle hors du commun, intense et bouleversant.

De 20 à 25€

Florent Marchet & Patrick Mille

Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T22:00:00