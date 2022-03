Relions ensemble Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Relions ensemble Médiathèque Espace Jacques Demy, 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23 Sur inscription

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Tout public à partir de 6 ans Sur inscription Atelier animé par Amélie Doussot dans le cadre de l’exposition Coeur-cousu Réalisons ensemble un livre-objet qui sera présenté dans l’exposition Cœur-cousu. Chacun réalisera un ou plusieurs feuillets du livre, pour ensuite les assembler à l’ouvrage collectif en apprenant à réaliser une couture sur nerf, emblématique des livres anciens. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

