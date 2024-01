Religions et Pouvoirs au Vietnam : le cas des catholiques (XIXe – XXe siècles) M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Les relations entre la religion catholique et les régimes au pouvoir sont une question qui a traversé toute l’histoire contemporaine du Vietnam.

Comment les pouvoirs qui se sont succédé ont-ils géré le fait religieux catholique ? Quelles ont été les stratégies et les acteurs de la minorité catholique dans leurs relations avec ces derniers ? Face aux différents modèles portés par les pouvoirs politiques (confucéen, français, américain, socialiste), l’Eglise catholique du Vietnam constitue un cas particulier d’adaptation et d’ajustement d’une religion en situation minoritaire. Le sujet sera envisagé dans une perspective comparatiste à l’échelle de l’Asie et du monde communiste.

À propos de la conférencière :

Claire Tran, Maîtresse de Conférences (Histoire de l’Asie du Sud-Est), Université Paris Cité

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

