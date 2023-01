RELIER LES POINTS DE LA TOILE COSMIQUE Le Mans, 23 mars 2023, Le Mans .

Conférence de Clotilde Laigle

Auteur d’une thèse en Astronomie et Astrophysique à Paris 6 en 2016 .

« Nous sommes maintenant capables de collecter des données d’une exquise précision pour des millions et bientôt des milliards de galaxies, cependant de nombreuses zones d’ombres demeurent sur leur évolution. Nos meilleurs modèles théoriques peinent à reproduire systématiquement la variété de leurs propriétés. Alors, prenons un peu de recul. À très grande échelle, les galaxies sont réparties le long d’une gigantesque structure filamentaire, la toile cosmique, qui constitue l’environnement naturel dans lequel elles se forment et évoluent. Bien qu’il soit plus difficilement observable, le gaz (qui est aussi le carburant nécessaire à la formation stellaire au sein des galaxies !) est distribué le long de ces filaments cosmiques. Dans cet exposé, je discuterai des interactions complexes et multi-échelles entre les galaxies et leur environnement, et nous envisagerons ensemble le lien entre les propriétés du gaz dans ce grand réservoir qu’est le milieu intergalactique et l’assemblage de la masse au sein des galaxies. J’expliquerai aussi les techniques utilisées par les chercheurs pour cartographier la toile cosmique et présenterai certaines des missions à venir (en particulier WEAVE-QSO). »

Conférence organisée par le Club d’astronomie.

