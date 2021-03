Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne #relevezledefi 2 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Grâce à votre ingéniosité et vos efforts lors du dernier défi (septembre 2020-janvier 2021) vous avez pu rejoindre Daniel en 1981 en traversant le tunnel spatio-temporel. Après la joie des retrouvailles (au bout de 40 ans tout de même !), Daniel explique la marche à suivre pour rejoindre notre époque. Mes amis, en unissant nos efforts nous allons pouvoir tous rentrer chez nous. Pour cela, il faut que nous jouions ensemble au Jeu des 80’ Lorsque toutes les énigmes seront résolues, le tunnel s’ouvrira enfin… Allez mes p’tits clous, jouer tous ensemble à un jeu de société cela va nous rappeler le bon temps ! Règlement L’enquête se déroule en 5 étapes avec une énigme à résoudre par mois. Résolvez ces 5 énigmes pour relever le défi. Pour jouer avec nous, 2 possibilités : Pour chaque énigme, cliquez sur le visuel et remplissez le formulaire en ligne ou déposez votre coupon réponse dans l’urne située à l’entrée du Pavillon Blanc. Un tirage au sort parmi les fins limiers détenteurs des 5 bonnes réponses sera effectué fin juin. Des chèques-lire à gagner ! Enigme 1 Enigme 2 Grâce à votre ingéniosité et vos efforts lors du dernier défi (septembre 2020-janvier 2021) vous avez pu rejoindre Daniel en 1981 en traversant le tunnel spatio-temporel. Après la joie des retrouvail Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

