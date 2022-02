RELETS DU CINÉMA : LETO Renazé, 25 mars 2022, Renazé.

RELETS DU CINÉMA : LETO

2022-03-25

Renazé

4 4 EUR Leto

De Kirill Serebrennikov

2018 / Russie / 2h06 / VOSTFR

Biopic Drame musical

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

“À partir d’un triangle (amoureux) de figures de la scène rock pré-perestroïka, Kirill Serebrennikov célèbre la jeunesse, le pouvoir de la pop et, à leur intersection, une parenthèse enchantée. Ce n’est pas rien, pour un film paré, par ailleurs, d’une telle mélancolie.” (Thomas Fouet – Les Films du Cinéma)

Dans le cadre du festival Les Relflets du Cinéma de La Mer Noire, découvrez Leto de Kirill Serebrennikov/

+33 2 43 06 40 59 https://cinemavoxrenaze.fr/

Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox Renazé

