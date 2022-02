RELETS DU CINÉMA : GLORY Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

De Kristina Grozeva et Petar Valchanov

2017 / Bulgarie / 1h41 / VOSTFR

Comédie dramatique Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’État qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre… qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une lutte absurde avec le Ministère des Transports et son service de relations publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet. “Les deux réalisateurs bulgares ont l’humour rosse et le vitriol particulièrement efficace. Ils ont, visiblement, des comptes à régler avec leur pays, héritier d’une longue histoire de passivité. Mais leur propos dépasse la Bulgarie : c’est le récit logique et fatal d’un cave qui, soudain, se rebiffe.” (Pierre Murat – Télérama) Dans le cadre du festival Les Relflets du Cinéma de La Mer Noire, découvrez Glory De Kristina Grozeva et Petar Valchanov contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/ Glory

