RELETS DU CINÉMA : ET PUIS NOUS DANSERONS Renazé, 27 mars 2022, Renazé.

RELETS DU CINÉMA : ET PUIS NOUS DANSERONS Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox Renazé

2022-03-27 – 2022-03-27 Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox

Renazé Mayenne Renazé

4 4 EUR Et puis nous danserons

De Levan Akin

2019 / Georgie / 1h53 / VOSTFR

Drame Romance

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.

“Et puis nous danserons brille d’abord par le récit, tout en exaltation juvénile, d’un premier amour. Puis bouleverse par l’évocation d’une impasse personnelle et politique, avec la révolte et la fuite à l’horizon. Une magnifique révélation.” (Louis Guichard – Télérama)

Dans le cadre du festival Les Relflets du Cinéma de La Mer Noire, découvrez Et puis nous danserons De Levan Akin

+33 9 54 10 65 78 https://cinemavoxrenaze.fr/

Et puis nous danserons

De Levan Akin

2019 / Georgie / 1h53 / VOSTFR

Drame Romance

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.

“Et puis nous danserons brille d’abord par le récit, tout en exaltation juvénile, d’un premier amour. Puis bouleverse par l’évocation d’une impasse personnelle et politique, avec la révolte et la fuite à l’horizon. Une magnifique révélation.” (Louis Guichard – Télérama)

Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox Renazé

dernière mise à jour : 2022-02-24 par