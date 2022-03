RELETS DU CINÉMA : CONFÉRENCE Château-Gontier-sur-Mayenne, 27 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-27 19:00:00 – 2022-03-27 Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Conférence

De Ivan Tverdovski

2022 / Russie / 2h09 / VOSTFR

Drame

17 ans après la prise d’otages du théâtre Dubrovka, l’une des tragédies majeures du 21ème siècle dans l’histoire de la Russie, Natalia, revient à Moscou pour organiser une soirée commémorative pour les familles des victimes de l’attentat d’octobre 2002. Pourquoi s’est-elle retirée dans un monastère depuis si longtemps ? Pourquoi sa fille la rejette-t-elle ? Quel est le but de sa démarche ?

“En ravivant le souvenir d’une prise d’otage terroriste en 2002, le talentueux Ivan I. Tverdovsky réalise une œuvre somptueuse et fascinante, sur le devoir de mémoire et la culpabilité. La précision des dialogues et de la mise en scène rend le film extrêmement réaliste, proche d’un documentaire, ce qui s’explique par le temps que le réalisateur a passé à observer les gestes et la parole des survivants. Une œuvre incontournable qui fait drôlement écho à l’actualité.” (Audrey Bénesse, Atmosphères 53)

Dans le cadre du festival Les Relflets du Cinéma de La Mer Noire, découvrez Conférence D’Ivan Tverdovski

Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

